Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии Зузана Чапутова, находящаяся с рабочим визитом в США, получила положительный результат теста на коронавирус.

Президент Словакии Зузана Чапутова, находящаяся с рабочим визитом в США, получила положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report , об этом сообщило информационное агентство TASR.

Чапутова, находящаяся в Питтсбурге, отменила из-за болезни свою рабочую программу на 4 февраля, которое является последним днем ее визита в США. Она прибыла в Соединенные Штаты 1 февраля из Канады, после чего отправилась в Калифорнию. Президент во главе делегации предпринимателей посетила, в частности, головной офис компании Google.

Чапутова должна вернуться в Словакию 5 февраля, она отменила свою рабочую программу на ближайшие дни.