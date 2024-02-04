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Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии заразилась коронавирусом Президент Словакии Зузана Чапутова, находящаяся с рабочим визитом в США, получила положительный результат теста на коронавирус.
Другие страны
4 февраля 2024 г. 23:03
Президент Словакии заразилась коронавирусом

Президент Словакии Зузана Чапутова, находящаяся с рабочим визитом в США, получила положительный результат теста на коронавирус.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство TASR.

Чапутова, находящаяся в Питтсбурге, отменила из-за болезни свою рабочую программу на 4 февраля, которое является последним днем ее визита в США. Она прибыла в Соединенные Штаты 1 февраля из Канады, после чего отправилась в Калифорнию. Президент во главе делегации предпринимателей посетила, в частности, головной офис компании Google.

Чапутова должна вернуться в Словакию 5 февраля, она отменила свою рабочую программу на ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya Prezidenti virusa yoluxub

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