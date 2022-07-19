Президент Словакии разрешила гражданам страны служить в украинской армии

Президент Словакии Зузана Чапутова предоставила четырем гражданам страны разрешение нести службу в армии Украины.

Президент Словакии Зузана Чапутова предоставила четырем гражданам страны разрешение нести службу в армии Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил спикер президентки Словакии Мартин Стрижинец в интервью dpa.

"В этих четырех случаях госпожа президент придерживалась рекомендаций трех министерств: внутренних дел, обороны и иностранных дел", - сказал Стрижинец

В целом, граждане Словакии не имеют права служить в иностранной армии. Однако исключение может быть предоставлено индивидуально по запросу. В то же время необходимые административные шаги могут занять несколько недель или даже месяцев.

Еще шестерым заявителям было отказано в разрешении, сказал представитель президента Словакии.