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Президент Сирии прибыл в ОАЭ

Президент Сирии прибыл в ОАЭ Президент Сирии Башар Асад в воскресенье прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
Другие страны
19 марта 2023 г. 15:00
Президент Сирии прибыл в ОАЭ

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для переговоров с президентом страны Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении канцелярии Асада в соцсетях.

"Президент Башар Асад прибыл сегодня днем ​​в Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом... По прибытии в президентский аэропорт Абу-Даби он был принят Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в состав сирийской делегации входит ряд министров, а также временно поверенный в делах сирийского посольства в Абу-Даби.

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