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Президент Сербии поступил в спортивную школу детских тренеров

Президент Сербии поступил в спортивную школу детских тренеров Александр Вучич после окончания карьеры желает стать баскетбольным тренером
Другие страны
18 июля 2020 г. 17:25
Президент Сербии поступил в спортивную школу детских тренеров

Президент Сербии Александр Вучич стал студентом высшей спортивной школы по специальности "детский баскетбольный тренер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сербский лидер сообщил в субботу на своей официальной странице в соцести Instagram.

"Второй раз в жизни стал студентом, на этот раз - Высшей спортивной школы - с желанием стать тренером по баскетболу для детей. Не поверите, насколько я счастлив после многих лет начать осуществлять детские мечты", - написал Вучич под своей фотографией с зачетной книжкой.

Ранее, в одном из своих официальных выступлений, сербский лидер упомянул, что после окончания политической карьеры хотел бы работать баскетбольным тренером. Президент в юности занимался футболом и баскетболом, его рост 199 см.

Вучич избран президентом Сербии в 2017 году, его первый президентский срок завершится в 2022 году.

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