Президент Сербии поступил в спортивную школу детских тренеров

Александр Вучич после окончания карьеры желает стать баскетбольным тренером

Президент Сербии Александр Вучич стал студентом высшей спортивной школы по специальности "детский баскетбольный тренер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сербский лидер сообщил в субботу на своей официальной странице в соцести Instagram.

"Второй раз в жизни стал студентом, на этот раз - Высшей спортивной школы - с желанием стать тренером по баскетболу для детей. Не поверите, насколько я счастлив после многих лет начать осуществлять детские мечты", - написал Вучич под своей фотографией с зачетной книжкой.

Ранее, в одном из своих официальных выступлений, сербский лидер упомянул, что после окончания политической карьеры хотел бы работать баскетбольным тренером. Президент в юности занимался футболом и баскетболом, его рост 199 см.

Вучич избран президентом Сербии в 2017 году, его первый президентский срок завершится в 2022 году.