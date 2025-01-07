Президент Сан-Томе и Принсипи распустил правительство из-за частого отсутствия премьера на рабочем месте

Президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи (ДРСТП) Карлуш Вила Нова заявил о роспуске действующего правительства страны.

Президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи (ДРСТП) Карлуш Вила Нова заявил о роспуске действующего правительства страны.

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство STP-Press.

Глава государства в своем указе заявил, что этот шаг вызван неэффективностью работы кабинета и частыми отлучками премьер-министра Патриса Тровоады.

"Решение принято, принимая во внимание ситуацию в ДРСТП, которая в настоящее время характеризуется многочисленными проблемами, особенно экономическими и финансовыми, а также их социальными последствиями, и учитывая, что действия правительства характеризуются явной неспособностью предложить жизнеспособные решения, - цитирует агентство указ. - Сюда же относятся частые и продолжительные периоды отсутствия премьер-министра на территории страны, что не приводит к ощутимым выгодам для государства и народа ДРСТП и, напротив, оборачивается неоправданными расходами казенных средств".

Карлуш Вила Нова предложил возглавляемой Тровоадой правящей партии "Независимое демократическое действие" (НДД) в течение 72 часов выдвинуть другого кандидата на пост премьера.