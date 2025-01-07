О нас

Президент Сан-Томе и Принсипи распустил правительство из-за частого отсутствия премьера на рабочем месте

Президент Сан-Томе и Принсипи распустил правительство из-за частого отсутствия премьера на рабочем месте Президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи (ДРСТП) Карлуш Вила Нова заявил о роспуске действующего правительства страны.
Другие страны
7 января 2025 г. 22:34
Президент Сан-Томе и Принсипи распустил правительство из-за частого отсутствия премьера на рабочем месте

Президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи (ДРСТП) Карлуш Вила Нова заявил о роспуске действующего правительства страны.

Как передает Report, об этом сообщило государственное агентство STP-Press.

Глава государства в своем указе заявил, что этот шаг вызван неэффективностью работы кабинета и частыми отлучками премьер-министра Патриса Тровоады.

"Решение принято, принимая во внимание ситуацию в ДРСТП, которая в настоящее время характеризуется многочисленными проблемами, особенно экономическими и финансовыми, а также их социальными последствиями, и учитывая, что действия правительства характеризуются явной неспособностью предложить жизнеспособные решения, - цитирует агентство указ. - Сюда же относятся частые и продолжительные периоды отсутствия премьер-министра на территории страны, что не приводит к ощутимым выгодам для государства и народа ДРСТП и, напротив, оборачивается неоправданными расходами казенных средств".

Карлуш Вила Нова предложил возглавляемой Тровоадой правящей партии "Независимое демократическое действие" (НДД) в течение 72 часов выдвинуть другого кандидата на пост премьера.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В ФРГ при стрельбе в здании фирмы погибли два человека
В ФРГ при стрельбе в здании фирмы погибли два человека
7 января 2025 г. 23:42
Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% их ВВП
Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран НАТО до 5% их ВВП
7 января 2025 г. 23:12
Трамп призвал Данию отказаться от претензий на Гренландию
Трамп призвал Данию отказаться от претензий на Гренландию
7 января 2025 г. 22:59
Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода
Трамп заявил о желании провести переговоры с Путиным в ближайшие полгода
7 января 2025 г. 22:43
Трамп назвал российско-украинский кризис фиаско Байдена
Трамп назвал российско-украинский кризис фиаско Байдена
7 января 2025 г. 22:15
Трамп: ОАЭ инвестирует в американские дата-центры порядка $20 млрд
Трамп: ОАЭ инвестирует в американские дата-центры порядка $20 млрд
7 января 2025 г. 21:59
В Нидерландах впервые за четыре года снизилось число заявок на убежище
В Нидерландах впервые за четыре года снизилось число заявок на убежище
7 января 2025 г. 21:28
США вводят санкции против главы аппарата премьера Венгрии
США вводят санкции против главы аппарата премьера Венгрии
7 января 2025 г. 21:16
В Конгрессе предложили ввести санкции против МУС
В Конгрессе предложили ввести санкции против МУС
7 января 2025 г. 20:31
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S найден и поднят со дна
Якорь задержанного в Финляндии танкера Eagle S найден и поднят со дна
7 января 2025 г. 20:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi