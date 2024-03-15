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Президент Сальвадора переместил госрезервы биткойнов на 400 млн долларов в хранилище

Президент Сальвадора переместил госрезервы биткойнов на 400 млн долларов в хранилище Большая часть резервов в биткойнах, принадлежащая властям Сальвадора, будет храниться в физическом хранилище на территории страны.
Другие страны
15 марта 2024 г. 20:00
Президент Сальвадора переместил госрезервы биткойнов на 400 млн долларов в хранилище

Большая часть резервов в биткойнах, принадлежащая властям Сальвадора, будет храниться в физическом хранилище на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент республики Найиб Букеле.

"Мы решили перевести большую часть наших накоплений в биткойнах на холодный кошелек (специальное приложение или физическое устройство для хранения и управления криптовалютой без регулярного подключения к интернету) и хранить его в физическом хранилище на территории нашей страны. Можно назвать его нашей первой свиньей-копилкой для хранения биткойнов", - написал он в соцсети "X".

Согласно опубликованным президентом данным, в криптокошельке властей хранятся 5 689,68 биткойна или около 406,6 млн долларов.

В 2021 году в Сальвадоре был принят предложенный правительством Букеле закон, объявляющий биткойн официальным платежным средством - наряду с долларом США.

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Версия на английском языке El Salvador stashes $406 million in bitcoin in ‘cold wallet’: Bukele

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