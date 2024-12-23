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Президент Румынии поручил Чолаку сформировать новое правительство

Президент Румынии поручил Чолаку сформировать новое правительство Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил премьер-министром действующего главу правительства, лидера Социал-демократической партии (СДП) Марчела Чолаку, которого выдвинула правящая парламентская коалиция.
Другие страны
23 декабря 2024 г. 14:55
Президент Румынии поручил Чолаку сформировать новое правительство

Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил премьер-министром действующего главу правительства, лидера Социал-демократической партии (СДП) Марчела Чолаку, которого выдвинула правящая парламентская коалиция.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Euronews.

Марчел Чолаку работает в кресле премьера с июня 2023 года. Теперь он должен будет представить парламенту состав и программу нового правительства. После этого его утвердят депутаты.

"Это будет нелегкий мандат для будущего правительства. Мы осознаем, что находимся в середине глубокого политического кризиса. Это также кризис доверия, и эта коалиция стремится вернуть доверие граждан, доверие народа", - подчеркнул Чолаку в своем заявлении 23 декабря.

Ожидается, что в состав новой правящей коалиции, кроме СДП, войдут правоцентристская Национал-либеральная партия (НЛП), Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) и парламентская фракция национальных меньшинств.

Партии уже договорились о выдвижении на новых президентских выборах общего проевропейского кандидата. Дата голосования пока не назначена.

"Каждая из сторон, подписавших это политическое соглашение, поняла сигнал, посланный румынами во время всеобщих выборов", — отметил Чолаку.

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