    Президент Португалии перенес экстренную операцию

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 13:40
    Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза перенес экстренную операцию на брюшной полости после внезапного ухудшения здоровья.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, президент Португалии был срочно госпитализирован 1 декабря в университетскую больницу Сан-Жуан в городе Порту. Госпитализация произошла после того, как де Соуза почувствовал сильное недомогание, сопровождавшееся расстройством желудка. Симптомы появились в тот момент, когда президент возвращался с траурной церемонии в Амаранте, где проходили похороны известного португальского инженера Антонио Мота, скончавшегося в минувшее воскресенье.

    Президент совета директоров больницы Мария Жуан Баптиста отметила, что операция прошла успешно, была своевременной и без осложнений.

    Ожидается, что де Соуза пробудет в больнице два дня.

    Начальник штаба Фернандо Фрутуозо де Мело, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что повестка дня президента на ближайшие дни отменена.

