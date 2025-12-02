Президент Португалии перенес экстренную операцию

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза перенес экстренную операцию на брюшной полости после внезапного ухудшения здоровья.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, президент Португалии был срочно госпитализирован 1 декабря в университетскую больницу Сан-Жуан в городе Порту. Госпитализация произошла после того, как де Соуза почувствовал сильное недомогание, сопровождавшееся расстройством желудка. Симптомы появились в тот момент, когда президент возвращался с траурной церемонии в Амаранте, где проходили похороны известного португальского инженера Антонио Мота, скончавшегося в минувшее воскресенье.

Президент совета директоров больницы Мария Жуан Баптиста отметила, что операция прошла успешно, была своевременной и без осложнений.

Ожидается, что де Соуза пробудет в больнице два дня.

Начальник штаба Фернандо Фрутуозо де Мело, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что повестка дня президента на ближайшие дни отменена.