Президент Польши не приедет в Москву 9 мая

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент Польши Бронислав Коморовский не приедет в Москву 9 мая на праздничные мероприятия по случаю 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила посол Польши в РФ Катажина Пелчинска-Наленч.

Российская сторона направила приглашения посетить праздничные мероприятия 9 мая в Москве ряду глав государств, в том числе президенту Польши. Участие в мероприятиях по случаю 70-летия Победы уже подтвердили лидеры 22 стран, в основном СНГ и азиатских государств, а также Израиля. Лидеры европейских государств пока на приглашение не ответили.

В начале февраля президент Польши заявил о том, что Варшава планирует организовать собственное празднование годовщины 8 мая в Гданьске на Вестерплатте.