Президент Пакистана выступил против дня святого Валентина

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Пакистана Мамнун Хусейн осудил празднование в стране дня святого Валентина, сказав, что этот праздник не имеет никакого отношения к пакистанской и исламской культуре, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Президент Мамнун Хусейн - чья роль в Пакистане номинальна, реальная власть находится в руках премьер-министра - сделал свое заявление на следующий день после того, как в регионе Кохат на северо-западе страны запретили продавать сувениры и другую продукцию, связанную с днем святого Валентина.

Также 12 февраля отмечать День влюбленных запретили власти города Пешавар, назвавшие этот праздник "бесполезным днем".