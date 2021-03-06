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Президент Нигерии сделал прививку от коронавируса

Президент Нигерии сделал прививку от коронавируса Президент Нигерии Мухаммаду Бухари получил в субботу прививку от коронавируса средством AstraZeneca.
Другие страны
6 марта 2021 г. 19:57
Президент Нигерии сделал прививку от коронавируса

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари получил в субботу прививку от коронавируса средством AstraZeneca.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вакцинация главы государства транслировалась в прямом телевизионном эфире.

"С тем, чтобы показать свою уверенность в безопасности и эффективности вакцины, я сделал сейчас прививку и призываю всех нигерийцев последовать моему примеру для защиты от коронавируса", - заявил Мухаммаду Бухари. Одновременно прививку сделал вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо.

Отметим, что массовая вакцинация населения Нигерии была начата 5 марта с сотрудников системы национального здравоохранения. Используется вакцина компании AstraZeneca, первая партия которой в количестве 3,92 млн доз прибыла в Нигерию 2 марта. Она доставлена в рамках программы COVAX, призванной обеспечить развивающимся странам доступ к вакцинам от COVID-19. Правительство Нигерии поставило цель вакцинировать от коронавируса в течение ближайших двух лет 109 млн жителей, или половину населения страны.

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