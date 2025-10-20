Президент Монголии наложил вето на отставку премьера

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара из-за процессуальных нарушений.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Montsame News Agency со ссылкой на администрацию президента.

Сообщается, что на пленарном заседании в пятницу были неправильно применены правила голосования и некорректно подсчитана явка депутатов.

"Эти процессуальные нарушения являются нарушением конституции и подрывают принцип верховенства закона", - отметил президент.

В администрации президента отметили, что решение парламента об отставке премьер-министра было отменено, а наложение вето будет пересмотрено в соответствии с установленной законодательной процедурой.