Президент Монголии наложил вето на отставку премьера
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 12:15
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара из-за процессуальных нарушений.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Montsame News Agency со ссылкой на администрацию президента.
Сообщается, что на пленарном заседании в пятницу были неправильно применены правила голосования и некорректно подсчитана явка депутатов.
"Эти процессуальные нарушения являются нарушением конституции и подрывают принцип верховенства закона", - отметил президент.
В администрации президента отметили, что решение парламента об отставке премьер-министра было отменено, а наложение вето будет пересмотрено в соответствии с установленной законодательной процедурой.
Последние новости
12:15
Президент Монголии наложил вето на отставку премьераДругие страны
12:13
Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителемДругие страны
12:11
Фото
SOCAR внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ"Энергетика
12:07
Дорожная полиция: Более половины ДТП в Баку связаны с наездом на пешеходовПроисшествия
12:02
Министр: Проект зеленого энергокоридора могут включить в 10-летний план развития ENTSO-EЭнергетика
11:59
Премьер Испании: Предложим ЕС окончательно отказаться от перевода часовДругие страны
11:58
Зеленский: Украина не изменила свою позицию относительно ДонбассаДругие страны
11:51
В Азербайджане награждены работники сферы статистикиВнутренняя политика
11:45