Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Президент Монголии наложил вето на отставку премьера

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 12:15
    Президент Монголии наложил вето на отставку премьера

    Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наложил вето на постановление об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара из-за процессуальных нарушений.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Montsame News Agency со ссылкой на администрацию президента.

    Сообщается, что на пленарном заседании в пятницу были неправильно применены правила голосования и некорректно подсчитана явка депутатов.

    "Эти процессуальные нарушения являются нарушением конституции и подрывают принцип верховенства закона", - отметил президент.

    В администрации президента отметили, что решение парламента об отставке премьер-министра было отменено, а наложение вето будет пересмотрено в соответствии с установленной законодательной процедурой.

    Монголия отставка вето премьер-министр президент

    Последние новости

    12:15

    Президент Монголии наложил вето на отставку премьера

    Другие страны
    12:13

    Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителем

    Другие страны
    12:11
    Фото

    SOCAR внедрила электронную систему "Разрешение на выполнение работ"

    Энергетика
    12:07

    Дорожная полиция: Более половины ДТП в Баку связаны с наездом на пешеходов

    Происшествия
    12:02

    Министр: Проект зеленого энергокоридора могут включить в 10-летний план развития ENTSO-E

    Энергетика
    11:59

    Премьер Испании: Предложим ЕС окончательно отказаться от перевода часов

    Другие страны
    11:58

    Зеленский: Украина не изменила свою позицию относительно Донбасса

    Другие страны
    11:51

    В Азербайджане награждены работники сферы статистики

    Внутренняя политика
    11:45

    В Баку пройдет международный симпозиум, посвященный современным моделям религиозного образования

    Внутренняя политика
    Лента новостей