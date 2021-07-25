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Президент Мексики предложил создать региональный союз наподобие ЕС

Президент Мексики предложил создать региональный союз наподобие ЕС Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить региональное латиноамериканское объединение стран наподобие ЕС с привязкой к местным реалиям и
Другие страны
25 июля 2021 г. 01:00
Президент Мексики предложил создать региональный союз наподобие ЕС
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подверг критике систему международных отношений, установленных на американском континенте, и предложил построить региональное латиноамериканское объединение стран наподобие ЕС с привязкой к местным реалиям и идентичности.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Политика последних двух веков, характеризовавшаяся вторжениями для назначения или смещения правителей по прихоти сверхдержавы, неприемлема. Попрощаемся с навязыванием, вмешательством, санкциями, изоляцией и блокадой. Вместо этого давайте применим принципы невмешательства и самоопределения народов и мирного урегулирования споров. Давайте начнем отношения на нашем континенте с посылом Джорджа Вашингтона, согласно которому нации не должны использовать несчастье других народов. Я понимаю, что это сложный вопрос, требующий нового политического и экономического видения", - сказал политик, выступая перед министрами иностранных дел Сообщества латиноамериканских и карибских государств (Селак).

"Предложение не более и не менее, чем создать нечто похожее на Европейский Союз, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности. В этом смысле не следует исключать замену ОАГ подлинно автономным органом, не чьим-либо лакеем, а посредником по просьбе и согласию сторон в конфликте в вопросах прав человека и демократии", - заявил президент.

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