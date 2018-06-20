Президент Македонии призвал депутатов начать процедуру своего импичмента

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Президент Республики Македония Гёрге Иванов призвал парламент начать процедуру импичмента в его отношении в связи с позицией по государственному названию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном сообщении на сайте президента страны.

"Я обращаюсь к господину Заеву (премьер-министру Македонии Зорану Заеву - прим. ТАСС) и большинству депутатов незамедлительно инициировать процедуру определения ответственности президента республики, то есть импичмент. Моя позиция в отношении наносящего ущерб договора (с Грецией - прим. ТАСС) о госнаименовании является окончательной и остается неизменной, несмотря на все угрозы и давление", - говорится в пресс-релизе кабинета президента Македонии.

Эта реакция последовала на заявления премьер-министра в интервью македонскому телеканалу "Канал 5" во вторник. Глава кабмина республики отметил, что если президент блокирует соглашение с Грецией, парламентское большинство рассмотрит вопрос о начале его импичмента.