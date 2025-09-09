ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Президент Литвы утвердил новый состав кабмина, экономический блок сменился полностью

    • 09 сентября, 2025
    • 18:12
    Президент Литвы утвердил новый состав кабмина, экономический блок сменился полностью

    Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил 12 из 14 членов кабинета министров во главе с Ингой Ругинене.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на портал 15min.lt.

    Отмечается, что вакантными пока остаются посты министра окружающей среды и энергетики.

    Согласно информации, часть министров перешли в новый кабмин из правительства Гинтаутаса Палуцкаса.

    Вместе с тем, экономический блок сменился полностью. Так, министром экономики и инноваций станет Эдвинас Грикшас, министерства транспорта и финансов возглавят Юрас Таминскас и Криступас Вайтекунас.

     Андрюс Паленис будет назначен главой Министерства сельского хозяйства.

    Как сообщил BNS главный советник главы государства Фредерикас Янсонас, прежде чем принять решение о назначении кандидатов на посты министра окружающей среды и министра энергетики Повиласа Подерскиса и Миндаугаса Яблонскиса, главе государства еще предстоит встретиться с ними, как и с другими кандидатами, и получить от служб справку относительно их прошлой деятельности.

    Лента новостей