Президент Казахстана прибудет в Таджикистан с официальным визитом

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 14 сентября прибудет с официальным визитом в Таджикистан.

"По итогам встреч и переговоров между президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Казахстана Нурсултаном Назарбаевым будет подписано шесть новых документов о сотрудничестве. Важнейшим документом станет Договор о стратегическом партнерстве между Таджикистаном и Казахстаном, призванный вывести отношения двух стран на качественно новый уровень", — говорится в сообщении МИД Таджикистана.

Пять других документов относятся к развитию сотрудничества в сферах образования, спорта, технической защиты информации, трудовой миграции и защите прав граждан двух стран, а также программа сотрудничества между МИД двух стран на 2016-2017 годы.

В соответствии с документом о сотрудничестве в сфере образования ожидается, что таджикские студенты будут зачисляться на первые курсы высших учебных заведений Казахстана и по определенным Таджикистаном специальностям без подготовительных курсов.

Согласно официальным данным, торговый оборот между двумя странами в 2014 году составил более 859 миллионов долларов. Из Казахстана в Таджикистан поставляются зерно, мука, нефтепродукты, прокат черных металлов. Таджикистан поставляет в Казахстан хлопок, алюминий и плодоовощную продукцию, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".