Президент Казахстана: Каспий должен быть морем мира и новых возможностей

Каспийское море должно быть зоной мира и позволять реализовывать новые возможности.

Каспийское море должно быть зоной мира и позволять реализовывать новые возможности.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны сделать так, чтобы Каспийское море стало морем мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан будет способствовать тому, чтобы свести к минимуму последствия ограниченного доступа к энергоносителям и критически важному сырью в результате нарушения в системе торговых поставок", - сказал президент.

По его словам, в долгосрочной перспективе республика стремится к тому, чтобы диверсифицировать источники энергии, делая особый упор при этом на зеленом водороде и возобновляемых источниках энергии.

Глава государства также отметил, что Казахстан как самая крупная развивающаяся страна, не имеющая выхода к Мировому океану, становится важным азиатским сухопутным коридором в Европу. "Мы ожидаем, что объем грузооборота через Казахстан значительно вырастет в ближайшие годы", - указал Токаев.