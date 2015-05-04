Президент Израиля: Власти совершили ошибки в обращении с эфиопскими евреями

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Власти совершили ошибки в обращении с эфиопскими евреями". Как отмечает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил президент Израиля Реувен Ривлин.

Президент отметил, что акции протеста в Тель-Авиве и Иерусалиме открыли глубокую рану в сердце израильского общества: "Эта рана прорвалась вчера в виде крика против дискриминации, расизма и равнодушия общества. Мы должны прямо смотреть на эту открытую рану. Мы ошибались. Мы не смотрели и не прислушивались. Мы должны дать им ответ".

По информации, премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в своей канцелярии с военнослужащим ЦАХАЛа Дамасом Пакадо из общины эфиопских евреев, избитым несколько дней назад полицейскими.

Глава правительства заявил Пакадо, что был потрясен информацией о его избиении, и подчеркнул, что еврейское государство не может допускать подобного.