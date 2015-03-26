​Президент Израиля раскритиковал Нетаньяху

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаньяху за его заявления в ходе предвыборной кампании.

Как передает Report со ссылкой на BBC, на церемонии, во время которой президент официально попросил Нетаньяху сформировать новое коалиционное правительство, Ривлин призвал премьера восстановить отношения с США и исправить вред, нанесенный его ремарками.

Незадолго до голосования Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства.

Однако на церемонии премьер заявил, что хочет мира с палестинцами, и пообещал улучшить отношения с Вашингтоном.