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    Президент Ирана: Только 40% проблем в стране связаны с санкциями

    По словам главы ИРИ, 60% трудностей связаны с внутренними проблемами

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что только 40% проблем в стране вызваны введенными санкциями.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, по словам главы ИРИ, 60% трудностей связаны с внутренними проблемами.

    Ранее глава Ирана заявил о готовности соблюдать условия ядерного соглашения. По его словам, то же самое должны делать и другие участники.

    В середине января с Ирана были сняты международные санкции после доклада МАГАТЭ о соблюдении мер по ядерной программе.

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