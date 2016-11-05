Президент Индонезии отменил свой визит в Австралию из-за беспорядков в Джакарте

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Индонезии Джоко Видодо отменил запланированный визит в Австралию из-за беспорядков в Джакарте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла.

По его словам, причиной отмены визита стала ситуация с безопасностью в столице Индонезии. Отмечается, что в рамках отмененного визита Видодо планировал в воскресенье провести двусторонние встречи, а в понедельник - выступить в австралийском парламенте.

Напомним, что акция протеста, участие в которой приняли, по разным оценкам, от 50 до 200 тыс. человек, была направлена против столичного губернатора Басуки Чахая Пурнамы. В частности его, этнического китайца и христианина, обвинили в кощунственных высказываниях в отношении ислама.