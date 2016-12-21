Президент Гамбии отказался уйти в отставку после поражения на выборах

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Президент Гамбии Яйя Джамме отказался уйти в отставку после окончания своего мандата, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Я не трус. Мои права нельзя нарушить. Такова моя позиция. Никто не может лишить меня победы, кроме Аллаха", — заявил он.

При этом Джамме добавил, что он не уйдет в отставку со своего поста.

Президентские выборы в Гамбии прошли 1 декабря, по итогам которых действующий президент страны Яйя Джамме набрал 36,7% голосов избирателей. Победу на выборах одержал кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Гамбии Адама Барроу, набравший 45,5% голосов.

После этого Джамме выступил с публичным заявлением, в котором отказался принимать итоги выборов, подчеркнув, что в ходе электорального процесса были допущены серьезные нарушения. Президент Гамбии намерен оспорить свое поражение в Верховном суде.