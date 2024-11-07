Президент ФРГ освободил от должности главу Минфина и еще двух министров

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу министерства финансов Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер освободил от должности главу министерства финансов Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования и научных исследований Беттину Штарк-Ватцингер.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что все трое представляют Свободную демократическую партию (СвДП).

По данным телеканала N-TV, президент вручил им свидетельства об увольнении и поблагодарил за проделанную работу. Исполнять обязанности Линднера будет статс-секретарь Ведомства федерального канцлера ФРГ Йорг Кукис. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькер Виссинг также станет главой Минюста.

В свою очередь, как пишет журнал Der Spiegel, нынешний министр продовольствия и сельского хозяйства Джем Оздемир ("зеленые") также возглавит министерство образования и научных исследований до новых выборов. Оздемир сообщил, что вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") попросил его взять на себя управление министерством после консультации с канцлером Олафом Шольцем.

Согласно информации, кадровая рокировка в правительстве является результатом распада правящей в ФРГ коалиции "Светофор", в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые" и СвДП. Острый политический кризис в Германии разгорелся в связи с разногласиями в коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает).