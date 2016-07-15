 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент и премьер-министр Франции прибыли в Ниццу

    Франсуа Олланд посетит госпиталь, где встретится с пострадавшими от теракта

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Мануэль Вальс прибыли в Ниццу, где накануне произошел теракт, унесший жизни 84 человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В аэропорту Ниццы главу государства и главу правительства встречали министр внутренних дел Бернар Казнев, глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристиан Эстрози и другие официальные лица.

    Ожидается, что сначала они отправятся в главный госпиталь Ниццы, чтобы встретиться с пострадавшими от теракта и выразить им свою поддержку.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi