Президент и премьер-министр Франции прибыли в Ниццу

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд и премьер-министр Мануэль Вальс прибыли в Ниццу, где накануне произошел теракт, унесший жизни 84 человек, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В аэропорту Ниццы главу государства и главу правительства встречали министр внутренних дел Бернар Казнев, глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Кристиан Эстрози и другие официальные лица.

Ожидается, что сначала они отправятся в главный госпиталь Ниццы, чтобы встретиться с пострадавшими от теракта и выразить им свою поддержку.