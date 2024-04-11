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Президент Финляндии призвал НАТО готовиться к возможному конфликту с РФ

Президент Финляндии призвал НАТО готовиться к возможному конфликту с РФ Президент Финляндии Александр Стубб предупредил других лидеров стран НАТО о необходимости быть менее "воинственными" в своей риторике в отношении к России и вместо этого готовить свои армии к потенциальному конфликту.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 11:54
Президент Финляндии призвал НАТО готовиться к возможному конфликту с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб предупредил других лидеров стран НАТО о необходимости быть менее "воинственными" в своей риторике в отношении к России и вместо этого готовить свои армии к потенциальному конфликту.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, недавние публичные предупреждения о российской агрессии за пределами Украины отвлекают европейские страны от того, на чем им действительно следует сосредоточиться: на немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил. При этом он отметил, что не верит в то, что РФ нападет на страны НАТО до 2030 года.

"Необходимо быть готовыми к худшему", - добавил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что поддержка Киева в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку российская сторона "чувствует себя очень уверенно" и нацелилась на "окно возможностей", чтобы прорвать оборону Украины до сентября.

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Версия на английском языке President of Finland urges NATO to prepare for possible conflict with Russia
Версия на азербайджанском языке Finlandiya Prezidenti: NATO Rusiya ilə mümkün toqquşmaya hazır olmalıdır

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