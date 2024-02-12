Президент Финляндии пообещал отказаться от отношений с РФ до конца войны в Украине

Новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что власти страны не будут работать над налаживанием отношений с руководством России до прекращения боевых действий на территории Украины. Поддержка Киева со стороны Хельсинки, по его словам, продолжится.

Новый президент Финляндии Александер Стубб заявил, что власти страны не будут работать над налаживанием отношений с руководством России до прекращения боевых действий на территории Украины. Поддержка Киева со стороны Хельсинки, по его словам, продолжится.

Как передает Report со ссылкой на Yle, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Дипломатические и официальные отношения остаются, но связей с РФ на политическом уровне нет и не будет до тех пор, пока она не прекратит военную операцию на территории Украины", - отметил Стубб.

По его словам, после начала военного конфликта ситуация с безопасностью в Европе сильно изменилась. Страна, по его словам, получила членство в НАТО в рекордно короткие сроки из-за доверия альянса к Финляндии. Стубб также сказал о намерении принимать активное участие в работе НАТО и определять внешнюю политику страны в тесном сотрудничестве с финским парламентом.