Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Родриго Дутерте, президент Филиппин, заявил, что уходит из политики.
"Подавляющее большинство филиппинцев (считает), что я неподходящий (кандидат), и было бы нарушением конституции обойти закон..., - отметил он. - Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям". "Сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - сказал Дутерте.
Напомним, что в конце августа Дутерте заявлял, что будет баллотироваться на данный пост, за что подвергся критике. Ранее в субботу он сообщил о том, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру.
По данным Social Weather Stations, только 39% филиппинцев заявили, что поддержат кандидатуру Дутерте на пост вице-президента.