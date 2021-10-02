Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Родриго Дутерте, президент Филиппин, заявил, что уходит из политики.

Родриго Дутерте, президент Филиппин, заявил, что уходит из политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая в отеле Sofitel в городе Пасай, куда он прибыл вместе с сенатором Кристофером Лоуренсом Го, который теперь вместо него будет претендовать на пост вице-президента.

"Подавляющее большинство филиппинцев (считает), что я неподходящий (кандидат), и было бы нарушением конституции обойти закон..., - отметил он. - Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям". "Сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - сказал Дутерте.

Напомним, что в конце августа Дутерте заявлял, что будет баллотироваться на данный пост, за что подвергся критике. Ранее в субботу он сообщил о том, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру.

По данным Social Weather Stations, только 39% филиппинцев заявили, что поддержат кандидатуру Дутерте на пост вице-президента.