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Президент Филиппин объявил об уходе из политики

Президент Филиппин объявил об уходе из политики Родриго Дутерте, президент Филиппин, заявил, что уходит из политики.
Другие страны
2 октября 2021 г. 20:24
Президент Филиппин объявил об уходе из политики
​​​​​​​Родриго Дутерте

Родриго Дутерте, президент Филиппин, заявил, что уходит из политики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал, выступая в отеле Sofitel в городе Пасай, куда он прибыл вместе с сенатором Кристофером Лоуренсом Го, который теперь вместо него будет претендовать на пост вице-президента.

"Подавляющее большинство филиппинцев (считает), что я неподходящий (кандидат), и было бы нарушением конституции обойти закон..., - отметил он. - Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я говорю своим соотечественникам, что следую вашим пожеланиям". "Сегодня я объявляю о своем уходе из политики", - сказал Дутерте.

Напомним, что в конце августа Дутерте заявлял, что будет баллотироваться на данный пост, за что подвергся критике. Ранее в субботу он сообщил о том, что принял решение не выдвигать свою кандидатуру.

По данным Social Weather Stations, только 39% филиппинцев заявили, что поддержат кандидатуру Дутерте на пост вице-президента.

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