Президент Эквадора объявил режим ЧП в Гуаякиле после взрыва жилого здания

Президент Эквадора Гильермо Лассо принял решение ввести режим чрезвычайного положения в городе Гуаякиль на западе республики, где в воскресенье произошел взрыв в жилом доме, который унес жизни по меньшей мере пяти человек.

Президент Эквадора Гильермо Лассо принял решение ввести режим чрезвычайного положения в городе Гуаякиль на западе республики, где в воскресенье произошел взрыв в жилом доме, который унес жизни по меньшей мере пяти человек.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я объявил чрезвычайное положение в городе Гуаякиль в связи с преступлением, которое произошло несколько часов назад. Все органы правопорядка будут задействованы для восстановления контроля. Мы не позволим организованной преступности пытаться управлять страной, - написал глава государства в Twitter. - Виновные столкнутся со всей тяжестью закона, а семьи, ставшие жертвами этого нападения, получат всю необходимую социальную помощь от правительства".

Мощный взрыв прогремел в ночь на воскресенье в жилом доме в эквадорском городе Гуаякиль. По предварительной информации, пять человек погибли, 16 получили ранения. Как указал глава МВД страны Патрисио Каррильо, за произошедшим могут стоять преступные группировки.