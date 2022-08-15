Взрыв в жилом доме Эквадоре: погибли пять человек, еще 16 пострадали

Мощный взрыв произошел в ночь на воскресенье в жилом доме в городе Гуаякиль на Тихоокеанском побережье.
"Сегодня ночью зафиксирован мощный взрыв в районе Кристо-дель-Консуэло, в Гуаякиле. По предварительной информации, речь идет о нескольких жертвах, раненых и разрушенных жилищах", - говорится в сообщении правоохранительных органов.
Как указал глава МВД страны Патрисио Каррильо, за произошедшим могут стоять преступные группировки. "Наемники из ОПГ, которые долгое время накачивали наркотиками нашу экономику, теперь наносят удары с использованием взрывчатки. Речь идет не о проблеме для полиции Эквадора. Это объявление войны государству", - написал он в своем Twitter.
По данным газеты El Comercio, на данный момент известно по меньшей мере о пяти погибших и 16 пострадавших. Данных об их состоянии нет.