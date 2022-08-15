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Взрыв в жилом доме Эквадоре: погибли пять человек, еще 16 пострадали

Взрыв в жилом доме Эквадоре: погибли пять человек, еще 16 пострадали Мощный взрыв произошел в ночь на воскресенье в жилом доме в городе Гуаякиль на Тихоокеанском побережье.
Другие страны
15 августа 2022 г. 03:54
Взрыв в жилом доме Эквадоре: погибли пять человек, еще 16 пострадали

Мощный взрыв произошел в ночь на воскресенье в жилом доме в городе Гуаякиль на Тихоокеанском побережье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба полиции в Twitter.

"Сегодня ночью зафиксирован мощный взрыв в районе Кристо-дель-Консуэло, в Гуаякиле. По предварительной информации, речь идет о нескольких жертвах, раненых и разрушенных жилищах", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Как указал глава МВД страны Патрисио Каррильо, за произошедшим могут стоять преступные группировки. "Наемники из ОПГ, которые долгое время накачивали наркотиками нашу экономику, теперь наносят удары с использованием взрывчатки. Речь идет не о проблеме для полиции Эквадора. Это объявление войны государству", - написал он в своем Twitter.

По данным газеты El Comercio, на данный момент известно по меньшей мере о пяти погибших и 16 пострадавших. Данных об их состоянии нет.

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