Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Президент Чехии начал консультации с парламентскими партиями о новом кабмине страны

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 13:03
    Президент Чехии начал консультации с парламентскими партиями о новом кабмине страны

    Президент Чехии Петр Павел начал консультации с лидерами прошедших в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики политических сил о формировании нового правительства страны.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Idnes.

    По итогам состоявшихся в Чехии 3 и 4 октября выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических сил. Наибольшей поддержки у избирателей добилось оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем. Этот политик, который, как прогнозируют чешские СМИ, может вновь стать премьером, первым был принят президентом в Пражском граде. В новом составе Палаты депутатов представители ANO займут 80 из 200 кресел.

    Между тем Бабиш по итогам встречи с Павелом проинформировал, что президент пока не поручил ему формирование кабмина. "Это было бы преждевременно", - сказал политик.

    Консультации президента с лидерами парламентских партий рассчитаны на один-два дня. В ходе них глава государства планирует подробно ознакомиться с намерениями политических сил по реализации их программ в ходе законотворческой деятельности в Палате депутатов. Ожидается, что Павел проинформирует общественность по итогам встреч.

    Чехия Петр Павел консультации

    Последние новости

    13:03

    Президент Чехии начал консультации с парламентскими партиями о новом кабмине страны

    Другие страны
    12:45

    В Барде при взрыве в сыродельном цехе погиб один человек

    Другие
    12:41

    В Шамкире автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    12:37

    Аллахшукюр Пашазаде встретился с президентом Ассоциации межрелигиозного форума G20 в США

    Религия
    12:32

    В Азербайджане ожидается изморось и сильный ветер

    Другие
    12:28

    МВД Грузии: Любая попытка нарушить закон будет жестко пресечена

    В регионе
    12:24

    ЧМ-2026: Определился состав сборной Азербайджана на матчи с Фанцией и Украиной

    Футбол
    12:07

    Кобахидзе: Акцию в Тбилиси поддерживали иностранные граждане и дипломаты

    В регионе
    12:07

    III Игры СНГ: Азербайджанские дзюдоисты вышли в финал смешанных командных соревнований

    Индивидуальные
    Лента новостей