Президент Чехии начал консультации с парламентскими партиями о новом кабмине страны

Президент Чехии Петр Павел начал консультации с лидерами прошедших в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики политических сил о формировании нового правительства страны.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Idnes.

По итогам состоявшихся в Чехии 3 и 4 октября выборов в нижнюю палату парламента прошли шесть политических сил. Наибольшей поддержки у избирателей добилось оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем. Этот политик, который, как прогнозируют чешские СМИ, может вновь стать премьером, первым был принят президентом в Пражском граде. В новом составе Палаты депутатов представители ANO займут 80 из 200 кресел.

Между тем Бабиш по итогам встречи с Павелом проинформировал, что президент пока не поручил ему формирование кабмина. "Это было бы преждевременно", - сказал политик.

Консультации президента с лидерами парламентских партий рассчитаны на один-два дня. В ходе них глава государства планирует подробно ознакомиться с намерениями политических сил по реализации их программ в ходе законотворческой деятельности в Палате депутатов. Ожидается, что Павел проинформирует общественность по итогам встреч.