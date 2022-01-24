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Президент Буркина-Фасо подал в отставку

Президент Буркина-Фасо подал в отставку Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе подал в отставку на фоне сообщений о военном мятеже в западноафриканской стране.
Другие страны
24 января 2022 г. 22:08
Президент Буркина-Фасо подал в отставку

Президент Буркина-Фасо Рош Марк Каборе подал в отставку на фоне сообщений о военном мятеже в западноафриканской стране.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Каборе не появлялся на публике с воскресенья. О его отставке агентству заявили источники в силах безопасности и в политических кругах.

Ранее панафриканский портал LSI Africa отмечал, что семья президента страны Роша Марка Каборе покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали СМИ, что в воскресенье вечером близ резиденции президента была слышна стрельба, а также были замечены вертолеты в небе.

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