Президент Бразилии выразил солидарность Фернандес де Киршнер после приговора суда

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил чувства солидарности бывшему аргентинскому лидеру Кристине Фернандес де Киршнер после того, как Верховный суд Аргентины подтвердил ей обвинительный приговор.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил чувства солидарности бывшему аргентинскому лидеру Кристине Фернандес де Киршнер после того, как Верховный суд Аргентины подтвердил ей обвинительный приговор.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Сегодня вечером я позвонил Кристине Киршнер и выразил ей свою солидарность, - написал бразильский лидер в социальной сети X. - Я с удовлетворением отметил <...> то, насколько она полна решимости продолжать борьбу", - говорится в публикации.

10 июня Верховный суд оставил в силе приговор нижестоящей инстанции, которая приговорила Фернандес де Киршнер к шести годам лишения свободы по делу о коррупции. Суд также запретил ей занимать госдолжности. Кристина Фернандес де Киршнер занимала пост президента Аргентины с декабря 2007 года по декабрь 2015 года.