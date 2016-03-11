Президент Бразилии Роуссефф заявила, что не покинет свой пост

Баку. 11марта. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Дилма Роуссефф заявила, что не покинет свой пост, а попытки сместить ее не имеют законных оснований, передает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам Роуссефф, попытки сместить ее с поста президента страны не имеют законного основания. Она также отметила, что требования оппозиции о ее отстранении являются причиной политического кризиса, причиняющего вред экономике страны.

Кроме того, Роуссефф выразила поддержку бывшему президенту страны Инасиу Лула да Силва, против которого в четверг выдвинули обвинения, связанные с коррупцией и отмыванием денег. По ее словам, ордер на его арест также не имеет законных оснований. Роуссефф добавила, что была бы горда видеть Лулу в своем правительстве.

Бразильская оппозиция пытается добиться импичмента президента, представив в конгресс требование отставки Роуссефф и проведения расследования против нее по подозрению в причастности к нарушениям норм налогового законодательства и использованию госсредств для финансирования своего переизбрания в прошлом году.