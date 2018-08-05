Президент Боливии обвинил "США и их слуг" в покушении на жизнь Мадуро

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Взрывы в Каракасе были попыткой США и их сторонников в регионе устранить президента Венесуэлы Николаса Мадуро. С таким утверждением выступил в субботу президент Боливии Эво Моралес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в субботу президент Боливии Эво Моралес.

"Мы категорически осуждаем новый акт агрессии и трусливое нападение на братского президента Николаса Мадуро и боливарианский народ. После провалившихся попыток свергнуть его демократическим, экономическим и военным путем империя [США] и их лакеи покушаются на его жизнь", - написал Моралес в "Твиттере".

По его словам, данные взрывы являются "преступлением против человечности" и "только показывают отчаяние империи, которая потерпела поражение от храброго народа".