Президент Болгарии поручил коалиции правоцентристов сформировать правительство

Президент Болгарии Румен Радев поручил коалиции ГЕРБ и Союза демократических сил (СДС) сформировать новое правительство.

Президент Болгарии Румен Радев поручил коалиции ГЕРБ и Союза демократических сил (СДС) сформировать новое правительство.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

Кандидат на пост премьер-министра Николай Габровски принял мандат и заявил, что предложит кабинет, который будет "дальше от политических разговоров, от конфронтации и ближе к профессионализму", чтобы помочь стране бороться с текущими кризисами. У него есть семь дней на то, чтобы собрать правительство. Затем кабинет министров должен будет заручиться поддержкой парламента.

По итогам состоявшихся в октябре парламентских выборов альянс ГЕРБ и Союза демократических сил набрали 24,8%. Второе место заняла партия "Продолжаем перемены" во главе с Кириллом Петковым, возглавлявшим ушедшее в отставку правительство, она набрала 19,9%. На третьем месте "Движение за права и свободы" с 14,2% голосов.