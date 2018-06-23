Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана в США за работу на Дональда Трампа

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Пресс-секретаря президента США Сару Сандерс отказались обслуживать в одном из ресторанов американского Лексингтона из-за того, что она работает на лидера США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом она сообщила в Twitter.

"Вчера вечером владелец Red Hen в Лексингтоне в штате Виргиния попросил меня уйти из-за того, что я работаю на президента США. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне", — написала Сандерс в Twitter.