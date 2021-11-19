Пресс-секретарь Камалы Харрис уходит в отставку

Глава отдела коммуникаций вице-президента США Камалы Харрис Эшли Этьен подала заявление о своей отставке.

Глава отдела коммуникаций вице-президента США Камалы Харрис Эшли Этьен подала заявление о своей отставке.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News .

Уход пресс-секретаря произошел на фоне падения рейтинга популярности ее начальницы.

Этьен, которая отвечала за отношения Харрис с общественностью еще когда та была в заксобрании штата Калифорния, продолжит работать до следующего месяца, после чего покинет свое рабочее место. "Эшли - очень ценный член команды вице-президента, которая неустанно работала для продвижения целей администрации США. Она покинет рабочее место в декабре, чтобы реализовать другие свои возможности", - приводит телеканал слова представителя Белого дома.