Пресс-секретарь афганского сопротивления погиб в Панджшере

Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.
"Пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти погиб в боях с талибами", - сказал источник в рядах "Фронта национального сопротивления Афганистана".
В свою очередь, афганское агентство Khaama Press также сообщает об убийстве Ф.Дашти.
Агентство ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что Дашти также был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Обстоятельства и время смерти Ф.Дашти не уточняется.