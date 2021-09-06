Пресс-секретарь афганского сопротивления погиб в Панджшере

Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.

Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник.

"Пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти погиб в боях с талибами", - сказал источник в рядах "Фронта национального сопротивления Афганистана".

В свою очередь, афганское агентство Khaama Press также сообщает об убийстве Ф.Дашти.

Агентство ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что Дашти также был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Обстоятельства и время смерти Ф.Дашти не уточняется.