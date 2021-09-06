О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пресс-секретарь афганского сопротивления погиб в Панджшере

Пресс-секретарь афганского сопротивления погиб в Панджшере Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.
Другие страны
6 сентября 2021 г. 05:26
Пресс-секретарь афганского сопротивления погиб в Панджшере
Фахим Дашти

Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти убит в ходе столкновения с боевиками движения "Талибан" в афганской провинции Панджшер.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник.

"Пресс-секретарь панджшерского сопротивления Фахим Дашти погиб в боях с талибами", - сказал источник в рядах "Фронта национального сопротивления Афганистана".

В свою очередь, афганское агентство Khaama Press также сообщает об убийстве Ф.Дашти.

Агентство ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что Дашти также был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Обстоятельства и время смерти Ф.Дашти не уточняется.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
НАТО: Продолжим сотрудничать с Азербайджаном в борьбе с терроризмом
3 сентября 2021 г. 14:46
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
EMA: Вакцины от COVID-19 обеспечивают высокую степень защиты
3 сентября 2021 г. 13:15
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
Айнур Софиева: Случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не стало больше
2 сентября 2021 г. 17:10
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
Прямые инвестиции Азербайджана в Украину в первом квартале превысили 170 млн долларов
2 сентября 2021 г. 15:52
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
Брайза: Азербайджан эффективен в привлечении средств на инфраструктурные проекты
2 сентября 2021 г. 15:30
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса мю
В ВОЗ прокомментировали распространение нового штамма коронавируса "мю"
2 сентября 2021 г. 12:57
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
В Азербайджане разрабатывается законопроект о патриотизме
2 сентября 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi