Премьера Таиланда оштрафовали на 190 долларов за отсутствие маски

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча оштрафован на 6 тыс. батов за нарушение масочного режима

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча оштрафован на 6 тыс. батов (190 долларов США) за нарушение масочного режима, который действует в Бангкоке из-за эпидемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор города Асвин Кванмуанг.

Согласно новым правилам жителям Бангкока грозит штраф до 20 тыс. батов (636 долларов США), если они находятся в общественных местах без маски.

Днем премьер опубликовал на своей странице в Facebook запись, которую сопроводил фотографией с заседания в Доме правительства, на ней он запечатлен без маски. На это обратили внимание пользователи сети, после чего публикация была удалена, но затем появилась заново без фотографии. "Я сказал ему, что он нарушил распоряжение столичной администрации, которое требует, чтобы все жители города всегда носили маску, находясь за пределами своего места жительства", - написал губернатор Бангкока в Facebook. Он добавил, что штраф составил 6 тыс. батов.

Премьер-министр Таиланда стал одним из первых жителей Бангкока, оштрафованных за нарушение масочного режима в первый день его вступления в силу. Штраф за правонарушение в первый раз составляет 6 тыс. батов, второй - 12 тыс. батов (382 долларов США), а в третий и последующие - 20 тыс. батов.