О нас

Премьер Южной Кореи: Мы не будем пытаться получить ядерное оружие

Премьер Южной Кореи: Мы не будем пытаться получить ядерное оружие Сеул не считает получение ядерного оружия правильным ответом на угрозу Северной Кореи.
Другие страны
3 марта 2023 г. 11:05
Премьер Южной Кореи: Мы не будем пытаться получить ядерное оружие

Сеул не считает получение ядерного оружия правильным ответом на угрозу Северной Кореи.

Как передает Report, об этом заявил премьер Южной Кореи Хан Док Су в интервью телеканалу CNN.

"Я не думаю, что это правильный способ для нас сделать это. Мы должны работать вместе с международным сообществом, включая США, нашего близкого союзника", - сказал он.

По его словам, Сеул собирается оказывать "постоянное давление" на КНДР с целью ее денуклеаризации, и ради этого будет "наращивать возможности сдерживания", но не закрывает "каналы диалога" для Пхеньяна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке PM: S. Korea won’t try to get nuclear weapons

Самое важное

Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
Борцы за свободу Новой Каледонии обратились к миру из Баку: Признайте нашу независимость
2 марта 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
Ильхам Алиев: Мецаморская атомная электростанция представляет большую ядерную угрозу для всего региона
2 марта 2023 г. 18:23
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
Форрест: Макрон и сегодня продолжает колониальную политику Франции
2 марта 2023 г. 16:31
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
Азербайджан принимает саммит контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19
2 марта 2023 г. 10:09
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов
1 марта 2023 г. 23:03
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
1 марта 2023 г. 22:20
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
1 марта 2023 г. 22:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
1 марта 2023 г. 22:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi