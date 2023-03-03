Премьер Южной Кореи: Мы не будем пытаться получить ядерное оружие

Сеул не считает получение ядерного оружия правильным ответом на угрозу Северной Кореи.

Сеул не считает получение ядерного оружия правильным ответом на угрозу Северной Кореи.

Как передает Report, об этом заявил премьер Южной Кореи Хан Док Су в интервью телеканалу CNN.

"Я не думаю, что это правильный способ для нас сделать это. Мы должны работать вместе с международным сообществом, включая США, нашего близкого союзника", - сказал он.

По его словам, Сеул собирается оказывать "постоянное давление" на КНДР с целью ее денуклеаризации, и ради этого будет "наращивать возможности сдерживания", но не закрывает "каналы диалога" для Пхеньяна.