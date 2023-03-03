Премьер Южной Кореи: Мы не будем пытаться получить ядерное оружие

Сеул не считает получение ядерного оружия правильным ответом на угрозу Северной Кореи.
Как передает Report, об этом заявил премьер Южной Кореи Хан Док Су в интервью телеканалу CNN.
"Я не думаю, что это правильный способ для нас сделать это. Мы должны работать вместе с международным сообществом, включая США, нашего близкого союзника", - сказал он.
По его словам, Сеул собирается оказывать "постоянное давление" на КНДР с целью ее денуклеаризации, и ради этого будет "наращивать возможности сдерживания", но не закрывает "каналы диалога" для Пхеньяна.