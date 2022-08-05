Премьер Японии может 10 августа сделать перестановки в Кабмине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность проведения 10 августа перестановок в Кабмине.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность проведения 10 августа перестановок в Кабмине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что Кисида намерен пойти на этот шаг в рамках подготовки к следующей сессии парламента Японии, которая откроется осенью. Между тем агентство не приводит имена возможных кандидатов на министерские должности.

21 июля Kyodo проинформировало, что Кисида планирует провести перестановки в правительстве и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в первой половине сентября. Как подчеркивало агентство, перестановки пройдут после состоявшихся 10 июля выборов в верхнюю палату парламента, по их итогам которых правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" укрепила свои позиции.