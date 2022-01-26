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Премьер Великобритании отказался уходить в отставку

Премьер Великобритании отказался уходить в отставку Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
26 января 2022 г. 18:01
Премьер Великобритании отказался уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Нет", - сказал глава правительства сегодня в парламенте в ответ на предложение лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера покинуть свой пост.

Накануне полиция Лондона приняла решение провести серию расследований в связи с продолжающей поступать информацией о нарушении коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10. Скандал, который начал разгораться в конце 2021 года, постоянно обрастает новыми подробностями. Так, в понедельник стало известно, что 19 июня 2020 года Джонсон праздновал на рабочем месте 56-летие в большой компании коллег, родственников и знакомых. Согласно действовавшим в то время жестким ограничениям, встречи более шести человек, не проживающих под одной крышей, разрешались исключительно на улице.

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