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Премьер Словакии оценил оборонное соглашение с США

Премьер Словакии оценил оборонное соглашение с США Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в оборонном соглашении с Соединёнными Штатами.
Другие страны
21 января 2024 г. 01:37
Премьер Словакии оценил оборонное соглашение с США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в оборонном соглашении с Соединёнными Штатами.

Как передает Report, об этом он рассказал в эфире телеканала RTVS.

По его словам, Братислава провела анализ и сравнение соглашения с тем, что ранее подписала Чехия. Он подчеркнул, что словацкая версия документа "без щепотки суверенитета". Фицо утверждает, что в соглашении речь идет об абсолютно свободном передвижении.

Премьер добавил, что в случае, если пойдет какая-либо американская колонна, то ее никто и никогда не сможет остановить, никто не будет знать, что они везут.

Он добавил, что есть несколько моментов, которые Словакия собирается открыть для обсуждения.

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