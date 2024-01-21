Премьер Словакии оценил оборонное соглашение с США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в оборонном соглашении с Соединёнными Штатами.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не согласна с некоторыми условиями, которые прописаны в оборонном соглашении с Соединёнными Штатами.

Как передает Report , об этом он рассказал в эфире телеканала RTVS.

По его словам, Братислава провела анализ и сравнение соглашения с тем, что ранее подписала Чехия. Он подчеркнул, что словацкая версия документа "без щепотки суверенитета". Фицо утверждает, что в соглашении речь идет об абсолютно свободном передвижении.

Премьер добавил, что в случае, если пойдет какая-либо американская колонна, то ее никто и никогда не сможет остановить, никто не будет знать, что они везут.

Он добавил, что есть несколько моментов, которые Словакия собирается открыть для обсуждения.