Премьер Шри-Ланки подал в отставку

Премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена подал в отставку.

Премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена подал в отставку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

В своем письме, адресованному победившему на президентских выборах Ануру Кумару Диссанаяке премьер указал, что уходит с поста в связи с избранием нового президента, чтобы "создать пространство" для назначения нового правительства.

22 сентября Диссанаяке заявил о скором проведении парламентских выборов. Он не уточнил сроки их проведения.

В Шри-Ланке президент назначает премьер-министра и по его рекомендации членов кабинета, а также состав ключевых ведомств по предложению Конституционного совета (среди его членов премьер-министр, спикер парламента, лидер оппозиции в парламенте, общественные деятели).