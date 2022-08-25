Премьер-министр Швеции: Позирование с флагом террористической PKK неприемлемо

Развертывание флага террористической PKK не в пользу правительства.

Развертывание флага террористической PKK не в пользу правительства.

Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон, передает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Премьер-министр заявил, что они не планируют союза с Левой партией, развернувшей флаг террористической организации PKK, после всеобщих выборов 11 сентября.

Отметим, что депутаты от Левой партии Даниэль Риазат, Момоду Малком Каллоу и Лорена Дельгадо Варас 7 июля поделились в социальной сети фотографией в городе Висби, на которой они позировали с флагами террористической организации YPG/PKK.

Магдалена Андерсон осудила депутатов Левой партии. "PKK входит в список террористических организаций не только в Швеции, но и в странах Европейского Союза. Позировать с их флагом крайне неуместно", - рассказала Андерсон шведскому информационному агентству TT.