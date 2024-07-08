Премьер-министр Индии вылетел в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, где будет участвовать в заседании российско-индийского саммита.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, где будет участвовать в заседании российско-индийского саммита.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении его канцелярии.

Перед вылетом Моди заявил, что с нетерпением ждет возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Они проведут переговоры в узком составе, а после пройдут обсуждения на уровне делегаций, возглавляемых руководителями государств.

Премьер отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние 10 лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.