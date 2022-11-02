Премьер-министр Дании ушла в отставку

Премьер-министр Дании и лидер социал-демократов Метте Фредериксен проинформировала королеву Дании Маргрете II о результатах выборов, которые состоялись 1 ноября, а также заявила о своей отставке

Премьер-министр Дании и лидер социал-демократов Метте Фредериксен проинформировала королеву Дании Маргрете II о результатах выборов, которые состоялись 1 ноября, а также заявила о своей отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик сообщила на дебатах лидеров партий.

Представителям парламентских партий теперь предстоит провести раунд переговоров. "И тогда по нему будут сделаны выводы о формировании нового кабинета ", - добавила Фредериксен.

Крупнейшей партией в парламенте по итогам выборов стала Социал-демократическая, Фредериксен также возглавляет левоцентристский блок, получивший большинство мандатов, поэтому наиболее вероятно, что создать кабинет будет поручено именно ей. И до выборов, и сразу после премьер заявляла, что попробует сформировать широкое коалиционное правительство.