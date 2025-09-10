Премьер Катара: переговоры по Газе остановлены после атаки на Доху

Переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, на которых Катар выполнял функцию посредника, остановлены после израильского удара по Дохе.

Как сообщает Report, oб этом заявил глава правительства, министр иностранных дел эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы приложили все усилия, чтобы обеспечить успешный процесс переговоров по Газе. Мы сделали все возможное, чтобы остановить агрессию в отношении Газы. Что касается текущих переговоров, я не верю, что они могут быть жизнеспособными после того, что мы увидели сегодня (9 сентября - прим)", - сказал премьер на пресс-конференции в Дохе.

"Это нападение является нарушением не только норм международного права, но и этических норм. Мы говорим о государстве-посреднике, которое официально принимает переговоры в качестве посредника в присутствии делегации государства, которое запустило эти ракеты для осуществления атаки на переговорную делегацию другой стороны. Допустимо ли это согласно каким-либо этическим нормам? Это можно назвать только предательством, а предательство - обычное дело для такого человека", - отметил глава правительства.

"В последние дни переговоры продвигались и шли по просьбе американской стороны, чтобы обсудить полученный от нее окончательный документ. Несмотря на это, Израиль, который постоянно отправлял делегации в Доху, пытался саботировать все попытки найти решение (конфликта в Газе)", - продолжил премьер Катара.

"Нужен ли миру более четкий сигнал о том, кто закрыл путь к миру?" - подчеркнул он.