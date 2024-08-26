Премьер Катара обсудил с главой МИД Ирана урегулирование конфликта в Газе

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудил в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи усилия посредников по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудил в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи усилия посредников по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано в соцсети X.

"Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, а также посреднические усилия, направленные на заключение соглашения о прекращении огня в анклаве", - говорится в сообщении.

Согласно информации, премьер Катара и глава МИД Ирана заявили о необходимости прекратить войну в секторе Газа и положить конец атакам против палестинцев.

"Арагчи приветствовал усилия Катара по урегулированию конфликта в секторе Газа. Министр отметил, что Иран поддержит любое соглашение о прекращении огня, на которое согласится палестинское движение ХАМАС", - говорится в заявлении МИД Ирана в Telegram-канале.

Премьер Катара находится с визитом в Иране, где у него также запланирована встреча с новым президентом исламской республики Масудом Пезешкианом, сообщило агентство Tasnim. Это первый визит главы МИД другой страны в Иран после назначения Арагчи на должность министра иностранных дел.