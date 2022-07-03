Премьер Израиля пригласил на встречу Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, вступивший в должность в пятницу, намерен провести встречу с главой оппозиции, лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, вступивший в должность в пятницу, намерен провести встречу с главой оппозиции, лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Яир Лапид пригласил лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху на встречу для его информирования о государственных делах, стоящих на повестке дня, вместе с военным секретарем генерал-майором Ави Гилем", - говорится в сообщении. В канцелярию главы оппозиции уже направлено соответствующее письмо, добавили в пресс-службе премьера.

Напомним, что Лапид в ночь на пятницу официально вступил в должность главы правительства еврейского государства. Он стал 14-м премьером в истории Израиля. Днем ранее Кнессет (парламент) после многодневного обсуждения одобрил законопроект о самороспуске. В тот же день занимавший пост премьер-министра Нафтали Беннет передал дела преемнику.